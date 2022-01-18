РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Крупные пробки образовались на Домодедовском шоссе и Быковской улице в Подольске во вторник вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, на 18:02 движение затруднено на протяжение всего Домодедовского шоссе в округе, от съезда с Симферопольского шоссе до поворота с Железнодорожной улицы на Комсомольскую. На улице Быковской тоже отмечается крупный затор. Движение затруднено от коттеджного поселка «Борисовка-2» до съезда на проспект Юных Ленинцев.

Пробки отмечаются на проспектах Юных Ленинцев, Ленина, улицах Кирова, Большая Серпуховская, Индустриальная, Высотная и других.