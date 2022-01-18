РИАМО - 18 янв. Чистый отток капитала из России в минувшем году вырос в 1,4 раза и составил 72 млрд долларов, сообщает Газета.ru.

Согласно данным Центробанка России, в 2020 году отток капитала из страны был меньше — 50,4 млрд долларов.

Как уточнили в ЦБ, отток капитала связан с покупкой иностранных активов в форме прямых инвестиций. При этом банки в оттоке средств практически никакой роли не играли.

Примечательно, что прямые зарубежные инвестиции в российские компании за 2021 год год выросли в 3,8 раза по сравнению с 2020 годом, до 30,7 млрд долларов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что причин для беспокойства из-за оттока капитала из России нет, ситуация на мировых рынках волатильная.