РИАМО - 18 янв. Микрофинансовые организации часто обманом выдают людям кредиты без их ведома. Для этого им достаточно завладеть паспортными данными гражданина, сообщает Nation News.

Получив доступ к персональным данным граждан, мошенники из микрофинансовых организаций могут оформить сим-карту, в том числе дистанционно. С ее помощью на жертву мошенничества оформляют кредит. При выполнении даже любой покупки с помощью кредитной карты на человека может быть возложен заем с высокими процентами. При этом сам пострадавший может и не знать об оформленных на его имя кредитах.

«Чтобы взять кредит по оригиналу паспорта, можно подделать фотографию в утерянном паспорте, прийти в МФО, где не проводятся такие доскональные проверки, как в банке, и взять заем. С онлайн-кредитами все намного проще. Злоумышленник, зная паспортные данные жертвы, может их занести в анкету-заявку МФО и получить кредит, а сами документы подделать с помощью специальных приложений на компьютере», – отметил адвокат Геннадий Нефедовский.

Обезопаситься от такого вида мошенничества непросто. В частности, необходимо с особой осторожностью обращаться с личными данными. По словам Нефедовского, не стоит держать открытым в течение продолжительного времени свой паспорт в общественном месте. Также не рекомендуется указывать персональную информацию о себе на сомнительных сайтах или распространять их среди третьих лиц.

Если же мошенническое оформление кредита уже произошло, следует предпринять несколько шагов, чтобы минимизировать ущерб.

«Выявить общую сумму кредита, наименование и реквизиты кредитных организаций, затем направить кредиторам уведомления о том, что кредит не брался, потребовав провести служебную проверку. Подать заявление в полицию о мошеннических действиях неизвестных лиц», – подчеркнул Нефедовский.

Обращение в суд поможет, если кредитная организация отказывается снять незаконный заем. В исковом заявлении нужно потребовать признание кредитного договора незаконным и обязать организацию исключить свои персональные данные из системы, уведомив ее об этом в письменном виде. Кроме того, пострадавший от мошенничества может потребовать моральную компенсацию.