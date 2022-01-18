РИАМО - 18 янв. За дорожно-строительный сезон 2021 года в Подмосковье отремонтировали 277 км федеральных дорог. Благодаря этому дорожное движение на этих участках стало безопаснее, сообщает пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль».

На трассе М-2 «Крым» прошла наибольшая часть работ. Здесь было обновлено более 50 км дорожного полотна. На участке с 95 по 108 км выполнен капитальный ремонт, здесь увеличили количество полос с двух до трех в каждую сторону, а также обновили систему водоотведения. Кроме того, там установили локальные очистные сооружения, новое наружное освещение, а откосы дороги возле реки Ока сделали крепче.

Также устройством защитных слоев обновили 50 км автодороги М-8 «Холмогоры», 47 км М-9 «Балтия» и 40 км М-5 «Урал». Такие же работы прошли на участке трассы А-103 от ЦКАД до Щелкова, на участках дорог А-106 и А-109 общей протяженностью 24 км и на 7-километровом участке М-4 «Дон».

Применение этой технологии позволило восстановить изношенное дорожное покрытие, повысить качество сцепления шин автомобилей с дорогой и устранить имевшиеся дефекты.

Нижний и верхние слои покрытия заменили на 13-километровом участке А-108 и 10 км А-107, там же укрепили обочины. Капитальный ремонт выполнили на участке с 99 по 104 км трассы М-10 «Россия». Тут заменили конструктивные слои дорожной одежды и привели в соответствие систему воддотведения.

В настоящее время работы уже идут на трассе М-7 «Волга». За прошедший сезон на отрезке с 23 по 26 км был проведен капитальный ремонт. С 69 по 70 км на территории Павлова Посада была устроена разворотная петля, разделительные и переходно-скоростные полосы, а также установлено освещение.

Все выполненные работы помогут обеспечить безопасное и комфортное движение автомобилей в сторону столицы и Подмосковья, а также скоратить время в пути. Кроме того, для повышения безопасности на 50 остановках общественного транспорта и пешеходных переходах было установлено освещение.

В 2022 году «Центравтомагистраль» планирует выполнить ремонтные работы на более чем 200 км подмосковных дорог.