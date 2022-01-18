РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Детский сад на 250 мест появится на Вокзальной улице Подольска к 1 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Строительство детсада предусмотрено госпрограммой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и муниципальной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с финансированием на 2022 год – более 167,7 млн рублей, на 2023 год – более 205,1 млн рублей. Стоимость оборудования составит 27 млн рублей.

В настоящее время ведется работа по получению разрешения на строительство объекта, а также по формированию конкурсной документации для проведения закупочных процедур на выполнение строительно-монтажных работ. Начало функционирования объекта запланировано на 1 сентября 2023 года.

В учреждении предусмотрено 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Появятся игровые комнаты, спальни, кабинеты логопеда и психолога, физкультурный и музыкальные залы, медицинский и пищевой блоки.

На прилегающей территории будут газоны с кустарниками, спортивная, хозяйственная и игровая зоны. Появятся детские групповые площадки под теневыми навесами, физкультурная площадка. В проекте обеспечена пешеходная доступность территории с учетом маломобильных групп граждан, а также размещение парковочных мест.

В микрорайоне Вокзальный функционируют 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения: детский сад комбинированного вида №9 «8 Марта», детский сад общеразвивающего вида №16 «Колокольчик» и детский сад комбинированного вида №20 «Ягодка». Обеспеченность местами в указанных учреждениях составляет 56,4% при фактической наполняемости 120% от проектной мощности. Появление нового дошкольного учреждения значительно сократит очередность в данном микрорайоне и разгрузит существующие детские сады.

В связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях микрорайона Вокзальный строительство объекта будет выполняться в 2 этапа. На первом планируется строительство детского сада, на втором предусмотрен перевод детей из существующего здания в новый детский сад, снос детского сада №9 «8 Марта», а также завершение работ по благоустройству.