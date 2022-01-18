РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. В Красногорскую городскую больницу №1 поступила вакцина «КовиВак», жители округа могут записаться на прививку, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

Упаковка вакцины рассчитана на 5 человек, поэтому формируются группы.

Заявки на вакцинацию «КовиВаком» принимаются в 401 кабинете поликлиники на улице Карбышева, 4, а также на электронную почту: kgb1-covid-19@yandex.ru. В письме необходимо указать ФИО, номер полиса ОМС, телефон для связи.

Вакцинация будет проводиться в поликлинике КГБ №1 по адресу: улица Карбышева, 4.

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. До и после вакцинации медработник проверит состояние пациента.