РИАМО - 18 янв. 32 хозяйства и фермы Подмосковья включили в маршруты туроператоров региона. Это позволит увеличить объемы реализации фермерской продукции, доходы от оказания агротуристических услуг, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

С 2022 года в РФ вступил в действие новый закон, который определяет сельский туризм как приоритетное направление госполитики в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сбыта с/х продукции.

«Новым приоритетным направлением для нас является развитие сельского туризма. В настоящее время 32 хозяйства уже включены в 70 маршрутов туроператоров Московской области. Мы продолжаем эту работу, чтобы жители и гости региона, планируя поездку, могли не только разнообразить культурную программу, но и познакомиться с подмосковными фермерами, отведать их продукцию», - сказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Он добавил, что очень важно при этой работе опираться на межведомственное взаимодействие, в рамках которого многие вопросы удается решать более эффективно и оперативно.

В турмаршруты вошли ферма «Русский страус», «ЭкоДеревушка», ФХ «Иван да Марья», «Дом Альпаки» из городского округа Серпухов, «Александровский спас» из Можайского округа, «Веселая корова» из Раменского округа, «Миродолье» из Сергиево-Посадского округа, «ЭкоДеревушка» из Коломны, «ЗооОлени» из Одинцовского округа и другие.

Совмещение посещения памятников архитектуры с остановкой на обед, мастер-класс или экскурсию в близлежащих фермерских хозяйствах позволит разнообразить тур и сделать его более привлекательным для разных аудиторий.

В 2022 году региональными властями будет оказана поддержка в виде установки дорожных указателей к объектам сельского туризма, включения объектов в программу «Активное долголетие», а также в маршруты соцзаказа (организация поездок школьников по Подмосковью).

«Московская область имеет все необходимые ресурсы для развития сельского туризма. В настоящее время в регионе уже имеется около 50 агротуристических объектов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в регионе много уникальных и крафтовых производств сыра и молочной продукции, мясных и рыбных деликатесов, ягод, фруктов и многого другого.

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