РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Рабочие завершают строительство пристройки к школе №13 на улице Бородинской в микрорайоне Кутузово подмосковного Подольска, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Реконструкция осуществляется в рамках реализации госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Строй Групп» был заключен в августе 2019 года, но в связи с корректировкой конструктивных решений появилась необходимость в дополнительных работах. По результатам корректировки проектной документации и прохождения госэкспертизы генподрядчику был продлен срок выполнения строительно-монтажных работ.

Заказчиком было принято решение о разделении разрешения на строительство на 2 этапа. Первый включал строительство пристройки, обустройство наружных и внутренних инженерных сетей, производство отделочных работ, в ходе второго проведены благоустроительные работы, вынос кабельных линий и прочее.

В настоящее время на объекте завершаются: внутренние отделочные работы, монтаж внутренних дверей, слаботочных систем, диспетчеризация лифта, монтаж насосов КНС. Также заканчивают работы по ливневой канализации, благоустройству территории и многое другое.

По поручению главы округа Николая Пестова силами заказчика с привлечением муниципальных служб осуществляется расстановка мебели в кабинетах, уборка помещений и подготовка к открытию. Заказчиком 30 декабря 2021 года подано уведомление в Главгосстройнадзор Московской области о завершении строительства объекта. В настоящее время сотрудниками регионального ведомства осуществляется проверка соответствия построенного объекта проектной документации. Ожидаемый срок получения ЗОС – 21 января текущего года.

В связи с затягивающимися сроками сдачи объекта подрядчиком, заказчиком - МКУ «Градостроительное управление» - ведется претензионная работа к ООО «Строй Групп», связанная с неисполнением условий муниципального контракта и графика производства работ.

Суммарная проектная вместимость существующего здания школы №13 и запроектированной пристройки для начальных классов будет составлять 900 мест для учащихся (в пристройке – 300), что позволит в дальнейшем исключить вторую смену в образовательном учреждении.