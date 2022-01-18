РИАМО - 18 янв. По итогам 2021 года через приложение «Расписание и билеты ЦППК» число покупок билетов выросло вдвое по сравнению с 2020 годом. Всего таким образом пассажиры приобрели почти 4 млн билетов, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Наиболее часто билеты с помощью смартфонов покупали в сентябре, октябре и декабре – в каждом из этих месяцев приложением пользовались около 400 тыс. пассажиров.

«Становится все больше пользователей, которые оценили покупку билета в приложении — это удобно, быстро и безопасно: можно не только избежать контакта с наличными деньгами, но и забыть о существовании касс и билетных автоматов», – отметил начальник управления ИТ АО «Центральная ППК» Игорь Евдокимов.

Чтобы оплатить билет в приложении ЦППК, можно воспользоваться банковской картой, Samsung Pay, Google Pay или Apple Pay в зависимости от операционной системы смартфона. Билет можно активировать на станциях с турникетами и валидаторами. При этом при покупке билета на пригородные поезда без предоставления места пассажиру не нужно указывать свои паспортные данные.

Официальное приложение ЦППК поддерживается на смартфонах с ОС Android и iOS. В приложении можно не только купить билеты, но и увидеть актуальное расписание всех поездов и проложить маршрут движения со всеми остановками. Скачать приложение «Расписание и билеты ЦППК» можно в Google Play и App Store.