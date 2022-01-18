РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В подмосковном Домодедове в текущем году отремонтируют 3 образовательных учреждения, сообщил глава городского округа Михаил Ежокин.

«В 2022 году капитально отремонтируем 3 образовательных учреждения округа, 2 из них находятся на сельских территориях. Работы пройдут в здании Константиновской школы, учебном корпусе Кутузовской школы-интерната и в блоке средних и старших классов школы №4», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы планируется завершить к 1 сентября.