РИАМО - 18 янв. В городском парке культуры и отдыха в Истре провели масштабное благоустройство и реконструкцию. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории парка обновили набережную и обустроили пешеходную тропу со смотровыми площадками, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В прошлом году мы провели масштабное благоустройство 40 общественных территорий, в том числе преобразился Истринский городской парк культуры и отдыха», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Работы по благоустройству включили в себя обновление парковой набережной, проходящей от железнодорожной станции Истра до Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря вдоль реки Истры.

Также в парке было создано несколько территорий для активного и спокойного отдыха. На территории благоустроили 2 км пешеходных дорожек и обустроили тропу со смотровыми площадками протяженностью 180 м.

На детских площадках парка было установлено современное оборудование. По всей территории парка обустроили системы освещения и видеонаблюдения.

Кроме того, в парке реконструировали спуск и укрепили овраг, а также установили деревянный настил и оборудовали навес-перголу.

Парк озеленили, на всей площади объекта высадили деревья и кустарники, посадили хвойные растения и обустроили цветники, а также уложили газон. Кроме того, в парке появилось множество новых скамеек и стульев.