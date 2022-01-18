РИАМО - 18 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав регионов России за 2021 год, он занял третье место, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

В медиарейтинг также вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Радий Хабиров (Башкортостан) и Сергей Аксенов (Крым).

СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин в апреле провел рабочую встречу с губернатором региона Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья информировал президента о ситуации в области, в частности, о борьбе с коронавирусом и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Еще Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Он определил основные направления развития региона.

Также СМИ писали, что в Московской области запустят программу реновации, которая позволит жителям переехать из устаревшего жилья в новые комфортабельные квартиры. Об этом сообщил губернатор, выступая с ежегодным обращением. Воробьев в ходе обращения поблагодарил врачей за работу в период пандемии.

Специальную программу «Коммунальный бонус» запустили в Подмосковье, благодаря ей часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок за услуги ЖКХ, транспорт и покупки, отметил губернатор.

Путин открыл для движения последнего участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Калужского до Симферопольского шоссе. В церемонии открытия принял участие Воробьев.

Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в парке «Патриот» соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона.

СМИ сообщали, что Воробьев встретился в Ногинске с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Путин выслушал доклад губернатора об инциденте со взрывом бытового газа и обсудил с ним меры поддержки пострадавших семей. Компенсация семьям людей, которые погибли при взрыве газа, составит 1 млн рублей, заявлял Воробьев.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает свыше 72 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.