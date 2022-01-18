РИАМО - 18 янв. Американский IT-гигант Microsoft решил купить одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире — компанию Activision Blizzard, пишет Газета.ru.

Соответствующее заявление сделал гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер.

Сумма сделки оценивается в 68,7 млрд долларов (около 513,4 трлн рублей), что почти на 20 млрд больше текущей рыночной капитализации Activision Blizzard. На фоне информации о покупке компании акции Activision взлетели на 38%.

После завершения сделки Microsoft станет третьей по размеру выручки компанией в игровом секторе после Tencent и Sony.

Activision Blizzard является одним из крупнейших разработчиков видеоигр и игрового контента в мире. В компании создали Call of Duty, Diablo, Warcraft, Overwatch, StarCraft и многие другие популярные игровые серии.