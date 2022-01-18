РИАМО - 18 янв. В сентябре 2021 года в России стартовала программа «Пушкинская карта». С тех пор с ее помощью жители Подмосковья в возрасте от 14 до 22 лет приобрели более 13 тыс. билетов в учреждения культуры региона, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

На старте программы на «Пушкинскую карту» было начислено 3 тыс. рублей, в начале 2022 года – 5 тыс. рублей. На эти средства обладатели карт могут приобрести билеты в музеи, театры, филармонии и другие учреждения культуры, участвующие в программе.

Всего в Подмосковье уже оформлено свыше 150 тыс. «Пушкинских карт». С их помощью юные жители региона приобрели более 13 тыс. билетов, из них 11,2 тыс. – в театры, более 1 тыс. – в музеи.

В Московской области в программе «Пушкинская карта» участвуют 39 Домов культуры, 16 театров, 15 музеев, 3 концертные организации и 1 библиотека.