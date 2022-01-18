РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Волонтеры Подольска передали вещи семье с 8 детьми из новой Москвы, у которой сгорел дом, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В волонтерское движение «Милосердие – Подольск» все чаще обращаются погорельцы. За конец 2021-го и начало 2022 года в их адрес поступило уже 3 таких обращения. Обычно одежду удается собрать быстро. Самым востребованными для погорельцев являются постельное белье, одеяла, подушки, посуда, матрасы, продукты, бытовая химия.

«Что имеется в нашей «Лавка добра», стараемся собрать и передать нуждающимся. О последнем случае пожара в новой Москве сообщили на днях. Сгорел дом, и без крыши над головой осталась семья, где 8 детей, все мальчики от 13 до 17 лет. Временно их приютили в воскресной школе Рождественского храма в селе Варварино. Через нашего волонтера погорельцам передано самое необходимое», - говорится в сообщении.