РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 янв. На открытии Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 22 января выступят творческие коллективы Культурного комплекса «Котельники», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Также свои номера представят ученики детской школы искусств им. В. К. Андреева. Зрителей ждут выставка творческих работ и мастер-классы декоративно-прикладных мастерских города.
Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.
Концерт состоится в Доме культуры «Белая Дача» по адресу: мкрн Белая Дача, дом №3.
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