РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 янв. На открытии Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 22 января выступят творческие коллективы Культурного комплекса «Котельники», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также свои номера представят ученики детской школы искусств им. В. К. Андреева. Зрителей ждут выставка творческих работ и мастер-классы декоративно-прикладных мастерских города.

Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.

Концерт состоится в Доме культуры «Белая Дача» по адресу: мкрн Белая Дача, дом №3.