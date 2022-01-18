РИАМО - 18 янв. Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на городских объектах для профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.

С начала 2022 года на территории Москвы провели 522 проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В ходе мероприятий нарушения были выявлены на 91 городском объекте. Большая часть из них связана с отсутствием социальной разметки и необеспечением должного контроля дистанции между посетителями на входе и внутри помещений. В ряде заведений посетителям не измеряют температуру при входе.

На многих предприятиях выявлены нарушения масочного режима и отсутствие требуемого запаса антисептиков, а также санитайзеров для обработки рук посетителей. Другие нарушения связаны с недостаточной уборкой и дезинфекцией помещений, а также с отсутствием централизованного сбора использованных масок и перчаток.

Нарушения действующих санитарных правил при угрозе распространения коронавируса влекут наложение административных штрафов, за грубые и множественные нарушения предприятия могут быть закрыты на срок до 90 суток.

Так, с начала 2022 года в связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований в Москве составлено 26 протоколов о временном запрете деятельности, 26 объектов были опечатаны. Временный запрет деятельности до решения суда 10 раз вводился на объектах торговли, 6 раз – в кальянных 5 раз – на объектах общепита, 2 – в фитнес-клубах, по 1 – в медцентре и хостеле.

В столичном управлении Роспотребнадзора отмечают, что эпидситуация в городе остается сложной. В связи с этим гражданам необходимо соблюдать установленный масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические требования.

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