Первая половина января в столице была довольно снежной. К 18 января снежный покров в столице вырос до максимального значения с начала сезона — по данным метеонаблюдений, его высота составила 37 сантиметров. Из-за погодных условий на дорогах образовались пробки, а в аэропортах задерживают рейсы. Редакция РИАМО вспомнила о зимах, запомнившихся небывалыми осадками, и о других погодных аномалиях холодного времени года.

Снежный максимум 2022 года

Ночью с 17 на 18 января 2022 года столицу накрыл сильный и продолжительный снегопад, пик которого пришелся на утренние часы. По словам синоптика Евгения Тишковца, город попал в центр циклонической воронки. Синоптики сообщают, что за последние сутки уже выпало 7 миллиметров снега, что составляет около 17% от месячной нормы. При этом высота снежного покрова увеличилась с 29 до 37 сантиметров — это максимальное значение с начала зимы.

Из-за капризов стихии на дорогах ожидаются 8-балльные пробки, а в аэропортах задерживают самолеты. Снегопад вернется в столицу уже в четверг, 20 января.

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Самые высокие сугробы

Рекордные по высоте сугробы образовались в Москве зимой 1994 года — в результате четырехдневного февральского снегопада снежный покров достиг в высоту 78 сантиметров. Первые два зимних месяца тогда были обманчиво мягкими, однако снегопад в конце февраля привел к образованию сугробов, которых не видели в течение предыдущих ста лет.

Уже в XXI веке обильными осадками запомнились февраль 2001 года (сугробы были высотой в полметра), февраль 2010 года (высота снежного покрова составила 67 сантиметров), март 2013 года (сугробы выросли до 52 сантиметров).

Самые сильные снегопады

Абсолютным рекордсменом за последнюю сотню лет считается снегопад 3–4 февраля 2018 года. В СМИ его назвали «снежным апокалипсисом» и «снегопадом столетия». За двое суток выпало 45 миллиметров осадков, то есть 122% от месячной нормы. Коммунальщики вывезли с улиц рекордные 1,2 миллиона кубометров снега.

Не менее мощный снегопад был зарегистрирован в 1966 году — длился он с 14 по 18 февраля. В первые сутки выпало 35,5 миллиметра осадков. В общей сложности за пять дней количество осадков достигло 59,8 миллиметра. Сугробы тогда достигли высоты в 65 сантиметров.

Снежные бури накрывали Москву также в середине декабря 1966 года и в конце января 2018 года — тогда выпало около 27 миллиметров осадков.

Сильный и стремительный снегопад наблюдался также в 1995 году — всего за полтора часа столицу полностью замело, и дороги покрыл семисантиметровый слой снега. Аналогичная ситуация произошла и в 2016 году: тогда за 12 часов, с 21:00 1 марта до 9:00 2 марта, выпало 24 миллиметра осадков, а высота снежного покрова увеличилась на 20 сантиметров.

В конце января 2004 года снег шел три дня, не переставая, и принес более 25 миллиметров осадков. В результате разгула стихии были парализованы все основные городские магистрали.

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Самые поздние снегопады

Если снег в марте для столичного региона не такое уж редкое явление, то снегопад в мае — настоящая аномалия. Самым поздним стало образование снежного покрова высотой в сантиметр 23 мая 1980 года.

Последний раз зима возвращалась в мае в 2017 году. Снегопад застал москвичей и гостей столицы врасплох 8 мая. Всего за сутки в регионе выпало 34 миллиметра осадков. Самое удивительное, что снег даже успел образовать довольно плотный покров на земле и деревьях.

Самые снежные зимы

Отличился сезон 2012-2013 — в эту зиму в Москве и Подмосковье выпало рекордное количество осадков. Так, снежный покров прирос на 279 миллиметров. Показатели почти в два раз превысили климатическую норму.

Более того, снег в 2013 году шел не только зимой, но и в марте. Весенний трехдневный снегопад принес городу еще 42 сантиметра снега.

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Зимы без снега

Случаются в Московском регионе и аномалии обратного характера. Так, в 1954 году зима была практически бесснежной. Это настоящий антирекорд – за сезон выпало всего 46 миллиметров осадков, что составляет треть от сезонной нормы. Тогда зима была больше похожа на позднюю осень.

Также зимы практически без снега наблюдались в городе в 1972 году. По данным Гидрометцентра, за сезон выпал всего 51 миллиметр осадков. В 1964 природа «порадовала» москвичей 53 миллиметрами снега за зиму, а в 1985 году выпало 55 миллиметров осадков.