РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») портфель заказов патронов серии «Олимп» на 2022 год в 5 раз превысил объем продаж минувшего года, сообщили в пресс-службе предприятия.

Добиться результата помогли постоянное совершенствование спортивных и охотничьих боеприпасов, а также качественное маркетинговое и информационное обеспечение одного из приоритетных гражданских проектов предприятия.

Патроны «Олимп» отличают повышенная ветроустойчивость при сохранении максимальной кучности и устойчивость к низким температурам. Стрельба патронами «Олимп» позволяет увеличить кучность за счет изменения технологии производства пули и уменьшения разброса пороховой навески; уменьшить свинцевание ствола за счет изменения состава сплава пули; исключить возможность разрыва гильзы за счет использования новейших материалов; уменьшить загрязнение и износ ствола за счет изменения капсюльного состава. Работа по улучшению боеприпасов ведется постоянно.

Среди заказчиков патронов не только торговые сети и магазины, но и производители оружия, спортивные общества стрелков и биатлонистов, в том числе зарубежные.