РИАМО - 18 янв. По инвестиционному проекту компании «Авексима» на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск появится производство препарата от коронавируса. На дополнительном производстве развернут выпуск лекарства «Нобазит», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Соответствующее допсоглашение было заключено в декабре 2021 года между компанией и Корпорацией развития Московской области. Площадь реализации инвестпроекта была увеличена с 20 до 33 га, а объем инвестиций вырос с 3 млрд до 6,5 млрд рублей.

«Количество рабочих мест на предприятии также вырастет – с 1000 до 1450 человек. Инвестор планирует выпускать лекарственные препараты, среди которых противоопухолевые лекарства и антибиотики», – сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Еще там создадут производство препарата «Нобазит», который будет применяться для лечения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Согласно промежуточным результатам клинических исследований, препарат в пять раз снижает вероятность смерти от коронавируса и вдвое – риск легочной недостаточности.

«Мы рады, что на территории ИП «Есипово» в Московской области локализуются предприятия, которые внедряют наукоемкие фармацевтические технологии, создают высококвалифицированные рабочие места и играют важнейшую социальную роль», – подчеркнул гендиректор Корпорации развития региона Владимир Слипенькин.

По его словам, развитие проекта позволит обеспечить Подмосковье новыми научными кадрами и усилит взаимодействие компании с другими резидентами индустриального парка. Кроме того, новое производство поможет обеспечить пациентов необходимым лекарством.

«Появление дополнительных мощностей, оснащенных современным европейским оборудованием и технологиями, позволит обеспечить возросшую потребность пациентов в противовирусном препарате «Нобазит», который применяется в комплексной терапии при Covid-19», – сказала гендиректор «Авексимы» Елена Ткаченко.