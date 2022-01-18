РИАМО - 18 янв. В Московской области перед судом предстанут жители столицы, обвиняемые в убийстве мужчины. Его тело было найдено в песчаном карьере в октябре 2020 года, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Выяснилось, что осенью 2020 года 19-летний москвич решил «устранить» своего знакомого в связи с его осведомленностью о преступлениях, которые он совершил вместе с приятелями.

Ранее мужчина неоднократно выполнял разовые поручения обвиняемых, и у них появились опасения разоблачения. Для исполнения преступного умысла организатор убийства пообещал своему приятелю 10 тыс. долларов и 300 тыс. рублей.

Тот, в свою очередь позвав на помощь для совершения преступления своего знакомого и также пообещав ему 80 тыс. рублей, под обманным предлогом заманил потерпевшего на песчаный карьер возле деревни Двуглинсково городского округа Луховицы.

На мужчину напали и избили. После этого ему нанесли 5 колото-резаных ранений в область груди. После совершенного убийства злоумышленники оттащили тело в находящуюся вблизи лесополосу, где забросали ветками дерева, а затем скрылись.

6 октября 2020 года тело потерпевшего было обнаружено прохожим. Специалисты определили его круг общения и сферу деятельности, что позволило установить причастность к совершению преступления 3 москвичей - 2001, 1996 и 1994 годов рождения, чьи поручения выполнял погибший.

Также выяснилось, что молодые люди готовились совершить еще 3 убийства.