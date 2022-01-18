РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 янв. Жителей и гостей Котельников приглашают посетить спектакль «Сказочный мир балета» артистов Московского областного государственного академического театра «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет 22 января. Начало в 13:30.

А в 12:00 ведущие артисты театра проведут мастер-класс.

Спектакль состоится на сцене Дома культуры «Белая Дача» по адресу: мкрн Белая Дача, дом №3.

Стоимость билета: 300 рублей. Приобрести их можно в кассе ДК.