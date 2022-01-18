РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 янв. Звание флагманских школ подмосковного образования получили больше 60 школ региона, в их числе МБОУ СОШ №6 городского округа Мытищи, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Наталья Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

В Московской области с 1 сентября 2021 стартовал проект флагманских школ с одноименным названием, согласно которому в каждом муниципалитете определили образовательных лидеров – самые сильные школы, которые станут ведущими в своем городском округе.

Во вторник в зале администрации прошла защита программы развития флагманской школы №6. Управленческая команда представила главе округа проект, в который вошли новые направления: «Предшкола», «Эффективная начальная школа», «Умные каникулы».

Эти направления сделают полноценной и разнообразной образовательную среду флагманской школы, которая сможет стать методической площадкой трансформации передового педагогического опыта. Школа станет ресурсным центром, который позволит обмениваться передовым педагогическим опытом, разрабатывать современные образовательные практики и повышать квалификацию педагогов, что, в свою очередь, позволит не только оптимизировать образовательные ресурсы, но и поможет другим школам повысить свой уровень.