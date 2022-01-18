РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Спасатели из подмосковного Красногорска будут дежурить в местах крещенских купаний, сообщили в пресс-службе Красногорского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Работники Красногорского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в подготовке мест купания и переодевания верующих в храме Димитрия Солунского на подворье патриарха Московского и всея Руси в селе Дмитровское.

Также в предстоящую ночь спасатели будут обеспечивать безопасность верующих во время массового выхода на лед на крещенских купаниях на берегу реки Истры.

Кроме того, спасатели пожарно-спасательной части №227 будут дежурить на озере Сенеж в городском округе Солнечногорск.