РИАМО - 18 янв. Даже крепкие морозы не гарантируют человеку безопасность при выходе на лед. Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы продолжают профилактическую работу на водоемах, предупреждая жителей региона об опасности выхода на лед, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Исходя из данных, которые удается собрать спасателям во время ежедневных рейдов, на многих участках водоемов лед по-прежнему тонок и хрупок. Это касается мест примыкания льда к берегу. Здесь ледяной покров, как правило, менее прочен и в нем могут быть трещины», - пояснил начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов.

По его словам, трещины также могут быть на участках, где есть растительность, быстрое течение воды, бьют ключи или ручей впадает в водоем.

Он уточнил, что любителям активного зимнего отдыха следует опасаться попадания в искусственные отверстия, которые вырублены во льду водоема человеком.

«Не секрет, что сторонников здорового образа жизни с каждым годом прибавляется. Возрастает популярность купаний в проруби, и таких искусственно созданных человеком купелей становится на водоемах Подмосковья все больше. За ночь они затягиваются льдом и, покрытые снегом, становятся совершенно незаметны человеческому глазу», - отметил Пестов.

Он подчеркнул, что для безопасности при отсутствии прямой надобности на лед водоемов лучше вообще не выходить.