РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Лаборатория SmartLab, расположенная в поселке Отрадное подмосковного Красногорска, подтвердила соответствие международному стандарту, сообщили в пресс-службе группы компаний «Медси».

Лаборатория «Медси» SmartLab подтвердила соответствие международному стандарту через международную компанию GS-Mark. Стандарт ISO 15189:2012 устанавливает специальные требования к качеству, компетентности и менеджменту медицинских лабораторий и гарантируют высокий уровень услуг клинико-диагностической лаборатории.

Соответствие стандарту является одной из самых авторитетных и престижных в области систем управления качеством работы медицинских лабораторий. Среди критериев оценки – прежде всего безопасность пациентов, клиентоориентированный подход, высокое качество диагностики на современном высокотехнологичном оборудовании, уровень квалификации врачей клинической лабораторной диагностики и среднего медперсонала.

Проверка на соответствие требованиям стандарта ISO проводится ежегодно.

Руководитель лаборатории SmartLab, заместитель медицинского директора ГК «Медси» по лабораторной диагностике Ольга Калачева сообщила, что в перспективе планируется подтверждение текущего соответствия и дальнейшая сертификация по национальному стандарту Росздравнадзора «Практические рекомендации по безопасной деятельности медицинской лаборатории».

Первая лаборатория SmartLab с производственным комплексом общей площадью более 2 тыс. кв. м и мощностью 20 млн исследований в год открылась на базе клинической больницы в Отрадном в ноябре 2021 года. В лаборатории доступен полный спектр лабораторных услуг: как рутинные диагностические исследования, так и узкоспециализированные.