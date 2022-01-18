РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В Домодедове ревакцинацию против коронавирусной инфекции прошли порядка 900 человек, сообщается в группе Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

Пройти ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт» просто, процедура доступна всем желающим. Врачи рекомендуют привиться повторно через полгода после первой вакцинации.

Пройти ревакцинацию по программе «Здравоохранение Подмосковья» можно в городской поликлинике ДЦГБ на ул. Пирогова, в поликлиниках мкрн Авиационный и с. Растуново, а также в Ямской врачебной амбулатории.

Предварительно записаться на ревакцинацию можно на портале госуслуг или по телефону 122.

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