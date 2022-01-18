РИАМО - 18 янв. На территории Московской области в аренду предлагается 7 земельных участков под строительство зданий и сооружений для занятия спортом. На них также можно разместить спортбазы, спортклубы, спортзалы, бассейны, ФОКи, площадки для занятия спортом, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Рынок спортиндустрии в Подмосковье развивается и активно растет из года в год, поэтому количество желающих освоить эту нишу остается на высоком уровне. Закрепиться на рынке или расширить свой бизнес стало возможно благодаря участию на торгах в области, проводимых комитетом по конкурентной политике/ГКУ «Региональный центр торгов».

Участки различной конфигурации находятся в Одинцовском, Раменском, Богородском округах, ЗАТО Краснознаменск, городских округах Красногорск и Серпухов.

Они расположены в перспективных, развитых районах с хорошей транспортной доступностью. Площадь объектов варьируется от 1187 кв. м до 126 798 кв. м. Начальная цена ежегодной арендной платы - от 441 094,5 рубля до 10 млн рублей.

Арендаторы могут возвести на участках объекты, которые станут большим подспорьем для новых видов и форм занятий спортом, культурно-досуговой деятельности среди всех возрастных и социальных групп населения.

Подробная информация о характеристиках земельных участков, порядке и условиях участия в аукционах размещена на портале ЕАСУЗ.