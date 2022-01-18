РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 янв. В одной из щелковских школ сотрудники Госавтоинспекции провели игровой тренинг, в котором напомнили учащимся начальных классов о правилах дорожного движения, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Тематическое мероприятие началось с викторины, в которой школьники приняли активное участие. Они ответили на вопросы о принципах безопасного поведения для пешеходов, водителей и пассажиров. Ребята повторили значение сигналов светофоров и отработали алгоритм безопасного перехода проезжей части. Продолжилось мероприятие подвижными играми, в которых юные участники дорожного движения продемонстрировали ловкость, внимательность, а самое главное — отличные знания ПДД.

В завершение тематического тренинга автоинспекторы вручили ребятам памятки с важными рекомендациями по дорожной безопасности.