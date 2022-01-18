РИАМО - 18 янв. В Доминикане произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Путешественники должны были вернуться в РФ в ближайшие дни, сообщает Федеральное агентство новостей.

В салоне автобуса в момент ДТП находилось шесть клиентов туроператора, которые ехали на экскурсию. Билет туда они приобрели самостоятельно.

В аварии травмы получили шесть человек: четверо были госпитализированы, двое получили амбулаторное лечение. Один человек погиб в результате ДТП, его гражданство не уточняется.

Россияне должны были вернуться в домой 19 и 20 января.