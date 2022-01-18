РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей подмосковного Подольска с Крещением Господним.

«Поздравляю с Крещением Господним! Желаю горожанам великого здоровья на все годы и прекрасного настроения на каждый день, а также видеть добрые знаки свыше и следовать им и зову своей совести. Пусть добро и благодать живут в душе, а сердце будет полно тепла и нежности. Дарите свое тепло близким и любимым людям, ведь это самое важное», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на 19 января проходят крещенские купания. На территории Подольска для этого оборудованы 4 площадки, где для удобства жителей будут подготовлены раздевалки, обустроены теплые зоны с очагами: парк культуры и отдыха им. Виктора Талалихина (Рабочая, 5Б); парк культуры и отдыха «Дубрава» (мкрн Климовск, Победы, 3); Детский парк культуры и отдыха (мкрн Климовск, Заводская, 6А); водоем Южный (Молодежная, 2А).