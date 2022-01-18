РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Культурно-просветительский центр «Дубровицы» Подольска показал наивысший результат по рейтингованию культурно-досуговых учреждений Подмосковья, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

По итогам рейтингования культурно–досуговых учреждений муниципальных образований Московской области и их руководителей за 2021 год Культурно-просветительский центр «Дубровицы» показал наивысший результат, набрав 100 баллов.

Высокий рейтинг достигнут благодаря высококвалифицированным кадрам и внедрению инновационных технологий, предоставлению качественных услуг населению, вхождению в общегородское культурно-просветительское и досуговое пространство.

МУК «КПЦ «Дубровицы» является одним из ведущих учреждений культуры с современной технической площадкой.