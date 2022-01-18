РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. В Красногорском филиале Музея Победы 22 января состоится традиционное праздничное мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню снега, сообщили в информационном центре музея.

Праздник, посвященный зимним видам спорта, активному отдыху и здоровому образу жизни, будет проходить в музее уже четвертый год.

Юные гости примут участие в спортивной эстафете и пройдут квест по поиску «секретных военных складов». Ребята смогут продемонстрировать ловкость, смекалку и мастерство в зимних видах спорта. Организаторы отмечают, что зимний спорт всегда был популярен в России, и даже во время Великой Отечественной войны для детей и взрослых проводились спортивные состязания и эстафеты.

«Мы приглашаем всех желающих принять участие в празднике и отправиться в 40-е годы прошлого века, познакомиться с играми военного времени, выпить горячего чая и найти секретные склады, которые по легенде были спрятаны на территории музея во времена Великой Отечественной войны», – отмечается в сообщении.

В ходе мероприятия ребята встретятся с медсестрой, которая научит накладывать повязки пострадавшим, а также смогут послушать истории военного повара.

Праздник будет проходить на улице перед музеем по адресу: Красногорск, ул. Народного ополчения, д. 15. Начало мероприятия в 11:00. Вход бесплатный.