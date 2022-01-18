РИАМО - 18 янв. В поселке Виноградово городского округа Воскресенск заработал новый офис врача общей практики, он является подразделением Воскресенской первой районной больницы, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Открытие нового офиса врача общей практики позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей Воскресенска. Он будет обслуживать порядка 4,7 тыс. жителей, а с учетом дачников 5,1 тыс. В новом офисе можно пройти не только консультационный осмотр, но и сделать ЭКГ и пройти диспансеризацию», – отметила зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Помощь будут оказывать и детям, и взрослым. Жителей будут принимать 2 врача общей практики. Помимо этого, там будут работать акушерка и 2 медицинские сестры.

Новый офис врача общей практики в поселке Виноградово построен по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы, которая реализуется при поддержке министерства здравоохранения РФ.