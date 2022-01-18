РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» на территории обслуживания за прошедший год зафиксировали порядка 400 преступлений, совершенных дистанционно мошенниками, сообщил начальник ведомства Евгений Романцев.

«Порядка 400 преступлений совершено за год. Это не только в Люберцах. Это в Дзержинском, Лыткарине, но больше подвержена Малаховка. <…> В Котельниках тоже не так много», — сказал Романцев.

Дистанционное мошенничество носит разный характер. Некоторые злоумышленники просят назвать номер банковской карты, представившись сотрудниками банка, а некоторые якобы звонят из правоохранительных органов и говорят о возбуждении уголовного дела на жителя или его близкого родственника.

Горожанам, в первую очередь, рекомендуют не паниковать. Второе — необходимо прекратить контакт с мошенниками и перезвонить в банк, если злоумышленник пытался снять деньги с карты, или в правоохранительные органы, откуда якобы звонил мошенник. Затем следует сообщить об инциденте в полицию по номерам 112 или 02 и назвать телефон, с которого звонил неизвестный.

Жителей просят ни в коем случае не передавать деньги незнакомым людям и не оплачивать покупки в неизвестных онлайн-магазинах. Вероятность того, что деньги вернут пострадавшему, очень низкая, так как иногда средства уходят в другие страны.

Также жителей просят не открывать двери мошенникам, представившимся сотрудниками газовых служб, поликлиник и других учреждений. Необходимо перезвонить в компанию и уточнить, действительно ли сотрудники должны прийти на дом.