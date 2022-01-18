РИАМО - 18 янв. Советские значки, которые можно найти в вещах дома, могут стоить десятки и даже сотни тысяч рублей. Ценными могут оказаться и фарфоровые статуэтки, созданные до завершения сталинской эпохи, сообщил в интервью РИАМО эксперт-оценщик антикварного магазина «Мир коллекционирования» Олег Пономаренко.

«Из того, что реально найти дома, — например, советские значки 1920-40-х годов, или серебряные изделия, портсигары «царской» 84-й пробы. Среди икон попадаются редкие экземпляры — владельцы могут даже не догадываться об их стоимости», — сказал Пономаренко.

Он добавил, что люди могут находить у себя дома премии, которые давали политикам и ученым, например, Ленинскую премию. Выгодно можно будет продать золотые часы, советские часы-хронографы. Будут высоко оценены и фарфоровые статуэтки — их стоимость будет выше, если они были созданы до конца сталинской эпохи, так как над ними работали еще мастера царского времени.

Что касается книг, то особо ценными будут издания, выпущенные до 1917 года. Среди них наиболее дорогие книги с позолоченными вставками и издания с большим количеством иллюстраций. Однако в 99% случаев книги в шкафах большинства людей почти ничего не стоят.

«Добавляет цену предмету интересная гравировка — например, «бойцу ОГПУ» или «сотруднику НКВД» либо «от князя такого-то». А если на предмете выгравирована подарочная надпись неизвестному Ивану Ивановичу, то цена на такой предмет, наоборот, будет ниже», — добавил Пономаренко.

Понять, что была найдена ценная вещь, можно по ее качеству. Например, среди советских значков есть тяжелые с латунью – они были наградными, отличаются высоким качеством и могут стоить дорого, а алюминиевые значки не будут стоить почти ничего. На стоимость серебряных вещей также может влиять эмаль: так, серебряный подстаканник с эмалью может стоить около 100 тыс. рублей, а без эмали – всего около 10 тыс. рублей. То же самое касается и икон.

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