Варваре Гордеевой из села Молоди в городском округе Чехов всего 12 лет, а ее уже знает вся Россия. Более 200 тысяч подписчиков на YouTube, друзья и поклонники в США, Китае, Индии и Германии, выступления на шоу Первого канала, дружба с Анастасией Волочковой и Максимом Галкиным — все это доступно юной звезде, чье тело словно не подчиняется законам физики и по пластичности напоминает глину. Корреспондент РИАМО пообщалась с матерью Варвары и узнала, в каком возрасте девочка начала проявлять свои необычные способности и о чем мечтает маленькая артистка.
Путь к акробатике
Варвара Гордеева — финалистка телевизионных шоу талантов «Лучше всех», «Синяя птица», «Я почти знаменит», победительница телевизионного проекта «Вундеркинды» телеканала «Пятница». В 2021 году пятиклассница получила четыре Гран-при и десять раз заняла первое место на международных и всероссийских конкурсах.
Почти три года назад, в феврале 2019 года, Варвара открыла своим выступлением матч по баскетболу на арене СК «Динамо», в котором приняли участие мировые звезды. А в минувшие новогодние каникулы школьница выступала вместе с Анастасией Волочковой в спектакле «Балерина в зазеркалье цирка».
Чем больше девочка росла, тем ярче проявлялась ее гибкость. Когда Варе исполнилось пять, Екатерина начала водить дочь на художественную гимнастику в Климовск. Добираться до места занятий было непросто: порой нужного автобуса приходилось ждать целый час на морозе. Полгода спустя семья приняла решение оставить занятия.
«Мне хотелось выбрать для дочери спортивное направление, которое будет перспективным. Я изучила все спортивные и цирковые жанры и пришла к выводу, что каучук больше всего подходит Варе. К сожалению, ни в нашем городе, ни во всей России нет тренеров по каучуку: это слишком сложный жанр, и в цирковых студиях его преподают поверхностно. Но мы решили не сдаваться. Проштудировав всю возможную литературу, пересмотрев все видеоуроки и выступления в интернете, я решила заниматься с дочерью сама», — говорит Екатерина.
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Пишут со всего света
Варвара показала внушительные успехи в акробатике уже в первые годы занятий. Вскоре после того, как Екатерина начала выкладывать видео тренировок дочери на ее страницу в социальных сетях, с ней связался тренер из Индии — один из лучших преподавателей цирковой акробатики в жанре каучук в мире. Он стал наставлять девочку дистанционно: снимал видеоуроки на телефон и отправлял своей ученице из Подмосковья.
«Тренер очень хотел, чтобы мы приехали в Индию на очные мастер-классы, но сначала ничего не складывалось, а потом началась пандемия», — рассказывает мама девочки.
Сегодня же Варвара Гордеева сама вышла на тренерский уровень: ее канал на YouTube наполнен видеоуроками по акробатике. Ей пишут из США, Китая, Германии и, конечно, России.
«Накануне Нового года со мной связался тренер из Королева. Он преподает хореографию, у него своя студия. Благодаря Вариным видеоурокам он начал внедрять элементы акробатики в свои занятия. Как отмечает тренер, очень важно, что Варя показывает и объясняет все элементы с точки зрения ребенка, — это делает уроки максимально доступными», — поясняет Екатерина.
В тандеме с Волочковой
Одно из заветных желаний «каучуковой» девочки — выступать в Цирке дю Солей, однако его реализацию пока придется отложить — в команду набирают артистов с 18 лет. В отечественные цирковые труппы попасть тоже непросто.
«Как правило, туда берут только детей из династий. Юным артистам со стороны крайне сложно войти в индустрию», — говорит мама девочки.
Впрочем, выступить перед зрителями в рамках шоу Варваре все же удалось. В конце осени 2021 года и в январе 2022-го девочка принимала участие в спектакле знаменитой балерины Анастасии Волочковой «Балерина в зазеркалье цирка». Специально для шоу Гордеева разработала уникальный номер. В его основе — все та же зрелищная пластика, характерная для жанра каучук, но акробатические элементы девочка выполняла в движении — на гироскутере.
«Этот номер только со стороны кажется легким и изящным. На самом деле выполнять его очень сложно. Как оказалось, гироскутер — капризная техника. В любой момент он может отключиться, а в случае перепада температур — перестать держать равновесие и сбросить наездника», — отмечает мама артистки.
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Испытание огнем
Сегодня за развитием Вари следят юные спортсмены благодаря ее каналу на YouTube. Многие берут ее трюки на вооружение, включают в собственные программы. Семья Гордеевых такому заимствованию рада.
Когда Варя только начинала заниматься акробатикой, она мечтала о кубке победителя. С тех пор она заработала огромное количество наград — они едва помещались на двух длинных полках в комнате девочки, но осенью прошлого года они пострадали от пожара.
Девочка сообщила о случившемся родителям, вызвала спасателей и начала помогать бабушке подносить воду, которой та заливала огонь. И родители, и пожарные прибыли вовремя, дом удалось спасти. А вот полки с наградами пострадали.
Из кубков, медалей и грамот уцелела лишь малая часть: большинство из них превратилось в оплавленные лепешки и клочки обгоревшей бумаги.
«Варя строго-настрого запретила выбрасывать пострадавшие награды и теперь хранит их в отдельной коробочке. Недавно мы закончили ремонт ее комнаты. Сегодня Варя вернулась к полноценным тренировкам и любимым хобби — рисованию, созданию акриловых ногтей и их росписи», — говорит мать акробатки.
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