Варваре Гордеевой из села Молоди в городском округе Чехов всего 12 лет, а ее уже знает вся Россия. Более 200 тысяч подписчиков на YouTube, друзья и поклонники в США, Китае, Индии и Германии, выступления на шоу Первого канала, дружба с Анастасией Волочковой и Максимом Галкиным — все это доступно юной звезде, чье тело словно не подчиняется законам физики и по пластичности напоминает глину. Корреспондент РИАМО пообщалась с матерью Варвары и узнала, в каком возрасте девочка начала проявлять свои необычные способности и о чем мечтает маленькая артистка.

Путь к акробатике

из личного архива Варвары Гордеевой

Варвара Гордеева — финалистка телевизионных шоу талантов «Лучше всех», «Синяя птица», «Я почти знаменит», победительница телевизионного проекта «Вундеркинды» телеканала «Пятница». В 2021 году пятиклассница получила четыре Гран-при и десять раз заняла первое место на международных и всероссийских конкурсах.

Почти три года назад, в феврале 2019 года, Варвара открыла своим выступлением матч по баскетболу на арене СК «Динамо», в котором приняли участие мировые звезды. А в минувшие новогодние каникулы школьница выступала вместе с Анастасией Волочковой в спектакле «Балерина в зазеркалье цирка».

Мать девочки Екатерина Гордеева и представить не могла, что ее дочь будет активно строить карьеру акробатки. Но необычные способности ребенок начал проявлять рано: зимним вечером 2010 года годовалая Варя, гуляя по дому, вдруг играючи… села на шпагат.

Чем больше девочка росла, тем ярче проявлялась ее гибкость. Когда Варе исполнилось пять, Екатерина начала водить дочь на художественную гимнастику в Климовск. Добираться до места занятий было непросто: порой нужного автобуса приходилось ждать целый час на морозе. Полгода спустя семья приняла решение оставить занятия.

«Мне хотелось выбрать для дочери спортивное направление, которое будет перспективным. Я изучила все спортивные и цирковые жанры и пришла к выводу, что каучук больше всего подходит Варе. К сожалению, ни в нашем городе, ни во всей России нет тренеров по каучуку: это слишком сложный жанр, и в цирковых студиях его преподают поверхностно. Но мы решили не сдаваться. Проштудировав всю возможную литературу, пересмотрев все видеоуроки и выступления в интернете, я решила заниматься с дочерью сама», — говорит Екатерина.

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Пишут со всего света

из личного архива Варвары Гордеевой из личного архива Варвары Гордеевой 1 из 2

Варвара показала внушительные успехи в акробатике уже в первые годы занятий. Вскоре после того, как Екатерина начала выкладывать видео тренировок дочери на ее страницу в социальных сетях, с ней связался тренер из Индии — один из лучших преподавателей цирковой акробатики в жанре каучук в мире. Он стал наставлять девочку дистанционно: снимал видеоуроки на телефон и отправлял своей ученице из Подмосковья.

«Тренер очень хотел, чтобы мы приехали в Индию на очные мастер-классы, но сначала ничего не складывалось, а потом началась пандемия», — рассказывает мама девочки.

Еще одним знаковым онлайн-тренером Вари стала знаменитая акробатка из США Джордан МакНайт. Гордеевы сами связались с ней, спортсменка отметила прекрасные данные девочки и рассказала, на что делать упор, чему стоит уделить больше времени.

Сегодня же Варвара Гордеева сама вышла на тренерский уровень: ее канал на YouTube наполнен видеоуроками по акробатике. Ей пишут из США, Китая, Германии и, конечно, России.

«Накануне Нового года со мной связался тренер из Королева. Он преподает хореографию, у него своя студия. Благодаря Вариным видеоурокам он начал внедрять элементы акробатики в свои занятия. Как отмечает тренер, очень важно, что Варя показывает и объясняет все элементы с точки зрения ребенка, — это делает уроки максимально доступными», — поясняет Екатерина.

В тандеме с Волочковой

из личного архива Варвары Гордеевой

Одно из заветных желаний «каучуковой» девочки — выступать в Цирке дю Солей, однако его реализацию пока придется отложить — в команду набирают артистов с 18 лет. В отечественные цирковые труппы попасть тоже непросто.

«Как правило, туда берут только детей из династий. Юным артистам со стороны крайне сложно войти в индустрию», — говорит мама девочки.

Впрочем, выступить перед зрителями в рамках шоу Варваре все же удалось. В конце осени 2021 года и в январе 2022-го девочка принимала участие в спектакле знаменитой балерины Анастасии Волочковой «Балерина в зазеркалье цирка». Специально для шоу Гордеева разработала уникальный номер. В его основе — все та же зрелищная пластика, характерная для жанра каучук, но акробатические элементы девочка выполняла в движении — на гироскутере.

«Этот номер только со стороны кажется легким и изящным. На самом деле выполнять его очень сложно. Как оказалось, гироскутер — капризная техника. В любой момент он может отключиться, а в случае перепада температур — перестать держать равновесие и сбросить наездника», — отмечает мама артистки.

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Испытание огнем

из личного архива Варвары Гордеевой

Сегодня за развитием Вари следят юные спортсмены благодаря ее каналу на YouTube. Многие берут ее трюки на вооружение, включают в собственные программы. Семья Гордеевых такому заимствованию рада.

«Цирк связан не только с творчеством, но и со спортивной жестокостью. Каждый спортсмен должен учиться новому — без этого нет развития. Мы гордимся, когда видим, что дети младше Вари делают похожие элементы», — подчеркивает Екатерина.

Когда Варя только начинала заниматься акробатикой, она мечтала о кубке победителя. С тех пор она заработала огромное количество наград — они едва помещались на двух длинных полках в комнате девочки, но осенью прошлого года они пострадали от пожара.

«У Вари на столе вспыхнуло зарядное устройство. В тот день мы уехали из дома. Дочка занималась прохождением олимпиады, а бабушка кормила на улице кроликов. Вдруг Варя услышала странный щелчок, потом еще один. Она открыла дверь своей комнаты, а там — дым и огонь до потолка!», — вспоминает Екатерина.

Девочка сообщила о случившемся родителям, вызвала спасателей и начала помогать бабушке подносить воду, которой та заливала огонь. И родители, и пожарные прибыли вовремя, дом удалось спасти. А вот полки с наградами пострадали.

Из кубков, медалей и грамот уцелела лишь малая часть: большинство из них превратилось в оплавленные лепешки и клочки обгоревшей бумаги.

«Варя строго-настрого запретила выбрасывать пострадавшие награды и теперь хранит их в отдельной коробочке. Недавно мы закончили ремонт ее комнаты. Сегодня Варя вернулась к полноценным тренировкам и любимым хобби — рисованию, созданию акриловых ногтей и их росписи», — говорит мать акробатки.

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