РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Свыше 1 тыс. дворников убирают территорию подмосковного Красногорска от снега, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Дорожные и коммунальные службы городского округа работают в усиленном режиме. По поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова все обращения от жителей принимаются в работу и отрабатываются в кратчайшие сроки.

«Основной упор мы делаем на пешеходные дорожки, подход к остановкам, и МЦД. Тротуары и межквартальные дороги также вычищаем для проезда автомобилей», - сказал заместитель директора МКУ «ЕСЗ» Михаил Хачьян.

Он отметил, что в работе используют тракторы разной мощности и малую механизацию. Дороги обрабатывают песко-соляной смесью.

Качество уборки дорог, общественных и придомовых территорий в Подмосковье контролирует специальный штаб в ЦУРе. В системе отрабатывают обращения жителей, поступающие на «Добродел», ведется контроль за выходом техники и дворников на вверенные участки.Старт работ и их завершение подтверждается фотоотчетами, которые загружаются в специальную информационную систему.

«Уважаемые жители! Если вы столкнулись с неудобствами из-за этого, просим вас отнестись с пониманием и набраться немного терпения», - заключается в материале.