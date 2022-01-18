РИАМО - 18 янв. В Москве могут закрыть на 90 суток торговый комплекс «Каширский двор» за несоблюдение антиковидных мер. Нарушения были выявлены в ходе мониторинга, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

В торговом комплексе были выявлены нарушения режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением», – заявил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.



За такие нарушения могут грозить штрафы в размере до 300 тыс. рублей. Если в результате будет причинен вред здорвью человека, то может быть назначен штраф в размере до 1 млн рублей или приостановлена деятельности организации на 90 суток.

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