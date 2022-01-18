РИАМО - 18 янв. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Орехово-Зуевскому округу задержали жителя Тверской области, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан Подмосковья, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Подозреваемого удалось задержать после совершения очередного преступления, совершенного в отношении 82-летней пенсионерки.

Следствие установило, что на стационарный телефон женщины поступил звонок от неизвестного, который представился ее внуком и попросил срочно передать для него деньги в размере 200 тыс. рублей. По словам звонившего, деньги были нужны ему для лечения, средства он попросил передать через друга.

После звонка домой к пенсионерке под видом «друга» приехал неизвестный, которому она передала деньги. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Правоохранители организовали проведение оперативно-разыскных мероприятий и задержали курьера в подмосковном Железнодорожном.

«По подозрению в совершении данного преступления полицейскими задержан курьер – ранее судимый мужчина. Задержанный пояснил, что знал о противоправном характере своих действий. Согласно криминальной схеме, он должен был приезжать по указанным ему адресам, забирать у пенсионеров денежные средства и передавать их сообщнику», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В результате проведенного расследования несколько уголовных дел об аналогичных эпизодах мошенничества были объединены в одно производство.

Мужчине предъявили обвинение в совершении пяти эпизодов мошенничества в отношении пожилых граждан города Ликино-Дулево. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас предварительное расследование продолжается, правоохранители устанавливают соучастников преступлений.