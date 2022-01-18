РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. О правилах безопасности для пешеходов рассказали воспитанникам детсада в подмосковном Красногорске. Детям объяснили значение сигналов светофора, дорожных знаков, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции провели урок безопасности для дошкольников в одном из детских садов Красногорска.
В ходе занятия автоинспекторы разобрали с детьми значение сигналов светофора, дорожных знаков и основные правила для пеших участников дорожного движения.
В конце мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили малышам световозвращающие браслеты.
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