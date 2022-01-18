РИАМО - 18 янв. Рабочим коллективам стоит быть осторожнее из-за распространения штамма «омикрон», в первую очередь следует позаботиться о прививке, соощила иммунолог Ирина Ярцева.

«Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться», — сказала Ярцева в интервью радио Sputnik.

Она также напомнила о необходимости внимательно относиться друг к другу, соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

«Если вы заметили, что человек рядом «сопливит» или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу», – считает Ирина Ярцева.

Еще лучше избегать стрессовых ситуаций, ведь они могут вредить защитным функциям организма.

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