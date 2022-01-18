РИАМО - 18 янв. Риэлторы сошлись во мнении, что певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) вряд ли сможет продать свою квартиру в центре Москвы дороже после скандала в СМИ, сообщает Газета.ru.

По словам эксперта Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, дороже эту недвижимость можно продать, если квартира была куплена в начале прошлого года или ранее.

«Если квартира под ремонт, вообще убитая напрочь и окна на улицу, то теоретически она может стоить 20 млн, но это нижняя цена. По этому району средняя цена должна быть в районе 350-400 тыс. за кв. м, а если мы берем 60 кв. м за 20 млн, то это ниже 350 тыс. За этот год ценник в принципе подрос, поэтому все зависит от того, когда она ее покупала. Если она покупала ее, условно, в ноябре месяце, то, скорее всего, продаст по той же цене. Если пораньше, например в начале года, то за год ценник вырос где-то на 15-20%», - сказал Барсуков.

При этом эксперт уверен, что известность владельца этой недвижимости не поможет удачно ее продать.

Так же считает и риелтор Наталья Перескокова. Она рассказала, что фанаты певицы вряд ли смогут позволить себе квартиру за 20 млн рублей.

Речь идет о 60-метровой квартире в центре Москвы, которая находится в доме 1914 года постройки. На момент покупки квартира оценивалась в 20 млн рублей. После того, как СМИ написали о местоположении этой квартиры, певица сообщила о ее продаже.