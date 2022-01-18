РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 янв. Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» призывают жителей Балашихи, которые хотят принять участие в крещенских купаниях, соблюдать меры безопасности, оценить свои возможности и состояние здоровья. Также их просят не купаться в местах, где нет медиков и спасателей, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В ночь с 18 на 19 января все православные будут отмечать Крещение Господне. Именно тогда совершается обряд освящения воды в проруби, вырубленной во льду в виде православного креста, и массовое купание верующих. Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, «Мособлпожспас» проводит профилактические рейды на водоемах региона, измеряет толщину водоемов и призывает купающихся соблюдать простые правила.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, в преддверии праздника в разговоре с местными жителями спасатели уделили особое внимание соблюдению мер предосторожности в местах массового выхода населения на лед.

«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали гражданам принимать участие в церемониях купания в иорданях только в специально оборудованных местах, где будет обеспечено дежурство спасателей и медиков. Специалисты напомнили жителям области признаки непрочного льда, посоветовали не посещать водоемы в темное время суток и во время снегопада», – сказал Пестов.

Он добавил, что согласно данным мониторинга, толщина ледового покрова водоемов Московской области составляет от 0 до 40 см.

Опасение вызывают несколько мест на водных объектах региона, где лед недостаточно прочен и имеет неоднородную структуру. Среди этих водоемов спасатели назвали участки Москвы-реки в Бронницах, в Можайском и Коломенском городских округах, реки Яузы в Мытищах, реки Вохонки в Павловском Посаде, реки Волги в Дубне, реки Клязьмы в Орехово-Зуевском городском округе и реки Ольховки в городском округе Раменское.