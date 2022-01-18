РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 янв. В микрорайоне Потапово-3А городского округа Щелково началось устройство фундамента здания общеобразовательной школы на 825 мест, сообщает в пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день в работах задействовано более 40 строителей. Проводятся работы по гидроизоляции и устройству фундаментной плиты. Работы в графике», - сообщил глава ведомства Владимир Локтев.

Согласно проекту, в новом здании разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, просторная столовая, два спортивных зала для начальной и основной школы, актовый зал на 300 мест с эстрадой и артистическими помещениями, медицинский блок с процедурной, читальный зал на 300 мест с ИТ-зоной, а также административные и вспомогательные помещения. Общая площадь школы составит более 14 тыс. кв. м. Она будет рассчитана на 825 учеников.

На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро с футбольным полем и беговыми дорожками, игровыми и спортивными площадками, здесь появятся места для отдыха и общешкольных мероприятий, а также учебно-опытная зона, будет выполнено комплексное озеленение всей территории школы.

Строительство нового объекта образования ведется в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Завершить строительство новой школы планируется в 2023 году.