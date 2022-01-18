РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. В Подольске 7 автобусных маршрутов будут работать во время крещенских купаний в ночь на 19 января, сообщается на сайте правительства Московской области.

В праздник к почти 200 местам для крещенских купаний можно будет доехать на 1,3 тыс. областных автобусах, которые будут ходить по 325 маршрутам, из них на более 230 маршрутах работают автобусы «Мострансавто». Время работы автобусных маршрутов к местам крещенских купаний с 18 на 19 января продлено до 3:00.

В Подольске будут работать автобусы по 7 маршрутам: №4 АО «Мострансавто» «ст. МЦД Подольск - пос. Володарского»; №6 АО «Мострансавто «ст. МЦД Подольск - платф. Кутузовская»; №12 АО «Мострансавто» «ст. МЦД Подольск - Ул. Машиностроителей»; №23 АО «Мострансавто» «ст. МЦД Подольск - платф. Кутузовская»; №63 АО «Мострансавто» «ст. МЦД Подольск – Северово»; №37к ГК «Ранд-Транс» «ст. МЦД Подольск - ул. Маштакова, д. 9 - ст. МЦД Подольск» и №27 ГК «Ранд-Транс» «ул. Академика Доллежаля, д. 19 - ст. МЦД Подольск».

Во всех автобусах, задействованных в перевозке в Крещенскую ночь, проведут предрейсовый контроль технического состояния. С водителями, задействованными в перевозках, проведут дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения. Во всех автобусах проведут обязательную дезинфекцию.