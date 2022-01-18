РИАМО - 18 янв. Сроки карантина для граждан, которые заболели коронавирусом, сократят с 2 недель до 7 дней. Об этом сообщает Nation News.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

По ее словам, власти страны постоянно отслеживают эпидемиологическую обстановку.

Голикова добавила, что в России на текущий момент выявлено 1682 случая заражения «омикроном» в 42 субъектах. В структуре заболеваемости на территории страны 60% приходится на штамм «дельта», 40% – на штамм «омикрон» и другие варианты.

Вице-премьер пояснила, что основная нагрузка подъема заболеваемости будет приходится на амбулаторную сеть, поэтому уже сейчас нужно обеспечить всех медработников средствами защиты и лекарствами, а также организовать отдельные зоны для приема пациентов с подозрением на коронавирус.

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