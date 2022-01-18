РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 янв. В двух филиалах МФЦ городского округа Мытищи с 17 января начали работать окна консультаций представителей Мытищинского управления социальной защиты населения. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ муниципалитета.

Окна консультаций открыты ежедневно в филиалах по адресу: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4 и ул. Мира с.32/2 (ТЦ «4 Daily») по режиму работы многофункционального центра: с 8:00 до 20:00 с двумя перерывами на санитарную обработку – с 11:00 до 11:30 и с 16:00 до 16:30.



Прием ведут по следующим услугам: консультирование граждан, прием недостающих документов по ранее поданным заявлениям, выдача справок, выдача путевок, выдача ИППСУ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг), выдача сертификатов.



В окна консультаций живая очередь. Также в округе работает отдельный Telegram-чат, где жителям отвечают на социальные вопросы простым языком (t.me/mitmsr).

Также обратиться можно по горячей линии управления 8(495)502-70-80.