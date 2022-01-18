РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 янв. Добраться до 3 из 4 мест крещенских купаний в городском округе Мытищи можно на общественном транспорте, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В ночь на 19 января пройдут массовые купания в проруби. Одна из мытищинских купелей, по версии комитета по туризму Московской области, вошла в число 12 самых популярных мест для купаний в Подмосковье. Купели в регионе оснащены безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания. В Мытищах их четыре.

Троицкое – одно из самых популярных мест в Подмосковье, где можно окунуться в Крещенскую ночь. Купель здесь расположена на Клязьминском водохранилище рядом с Троицким храмом. Купания пройдут 19 января в 02:00. Добраться туда можно будет на межрегиональных маршрутах №31 «ст. Мытищи - Марфино» и №302 «Троицкое - Москва (м. Алтуфьево)». Расписанием предусмотрено отправление от ст. Мытищи – в 17:00, 20:30, 00:00, 02:15. Отправление от с. Троицкое – в 18:10, 21:40, 01:10, 03:20.

Купание в д. Витенево близ Успенского храма пройдет на Пяловском водохранилище. Доехать до купели поможет муниципальный маршрут №23 «ст. Мытищи – Пестово». Отправление от ст. Мытищи – в 23:40, отправление от Пестова – в 01:20, от Витенева – в 01:24.

В д. Пчелка к храму Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии довезет межмуниципальный маршрут №47 «ст. Икша - Долгиниха».

До купели в п. Николо-Прозорово у Никольского храма на маршрутном транспорте не добраться. Поэтому желающие могут отправиться туда на личном автомобиле или на такси.