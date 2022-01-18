РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Часть лыжной трассы, по которой неизвестные прокатились на технике, разрушив лыжню, восстановили в подмосковном Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Дмитрий Герман.

«Лыжные трассы, имеющие международный сертификат FIS, проратрачены в понедельник для занятий лыжной секции и посетителей», – отметил Герман.

Он пояснил, что речь о трассах протяженностью 1,4, 2,5, 3,3 и 5 км, которые используются для проведения областных, всероссийских и международных соревнований.

Чтобы пройти ратраком по лыжным трассам на 12,5 км и 25 км в лесу, их необходимо закрыть на время проведения работ для обеспечения безопасности.

«В последнее время с развитием и доступностью квадрациклов и мототехники участились жалобы жителей, что в лесной части трассу регулярно разбивают мототехникой», – добавил Герман.